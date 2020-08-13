Первое заседание Совета по стратегическому развитию Москвы пройдет в сентябре

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Эксперты и члены Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов Москвы проведут первое заседание уже в сентябре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее в четверг стало известно, что в Москве будет создан Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Его основная цель - выработать новые подходы к формированию экономики будущего, а также координация действий бизнеса и власти. В первую очередь совет определит наиболее устойчивые в условиях ограничений отрасли, а также предприятия, сумевшие использовать свой опыт для улучшения экономики города.

"Планируется, что первое заседание Совета состоится в первой половине сентября, в нем примут участие и члены совета, и приглашенные эксперты. На первом заседании планируется утвердить программу работы Совета, одним из важных направлений которой станет обеспечение взаимодействия бизнеса с властью", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что формат диалога бизнеса и власти показал хорошие практические результаты - во время работы оперативного штаба были выработаны план действий по поддержке экономики и конкретные меры поддержки. Были приняты четыре пакета антикризисных мер общим объемом в 85 млрд рублей, которые были признаны лучшими среди крупнейших мегаполисов мира.

К концу июля в Москве мерами поддержки охвачены 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тыс. человек. Поэтому было принято решение сохранить этот формат взаимодействия - но уже не в "штабном", а постоянном режиме.

Оперативный штаб по поддержке экономики города был создан 10 марта 2020 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина, его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.