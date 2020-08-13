Торговый центр построят у ТПУ "Лухмановская-2" в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила предоставление земельного участка для строительства торгово-развлекательного центра общей площадью более 37 тыс. кв. м у транспортно-пересадочного узла "Лухмановская-2". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

"Земельный участок площадью 1,4 га предоставлен ООО "ТПУ "Лухмановская 2" сроком на шесть лет для возведения ТРЦ суммарной поэтажной площадью свыше 37,56 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой.

Она добавила, что реализация проекта будет способствовать повышению коэффициента доступности торговли и услуг на территории восточного округа Москвы.