В приложении "Парковки Москвы" теперь можно обжаловать штрафы и найти места для инвалидов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Функции поиска парковочные места для инвалидов и обжалования штрафов стали доступны в мобильном приложении "Парковки Москвы". Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пользователям мобильного приложения "Парковки Москвы" доступен новый функционал: на интерактивной карте можно найти парковочные места для инвалидов. На каждой улице с платной парковкой не менее 10% парковочных мест выделено для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они перед поездкой могли посмотреть, где именно есть инвалидные места, мы добавили на карту приложения новый фильтр", - сказал Ликсутов.

По его словам, после применения фильтра все парковки, на которых есть места для инвалидов, будут окрашены в синий цвет, остальные - в серый. При этом фильтр поиска инвалидных мест не отключает функционал оплаты парковки, активными будут даже те парковки, которые выделены серым цветом.

"Мы также добавили кнопку "Обжаловать штраф" в раздел "Штрафы и эвакуации". Она активна, когда у пользователя найдены штрафы - независимо от того, оплачены они или нет. После нажатия на кнопку "Обжаловать штраф" автомобилист попадет на сайт "Автокод" в раздел "Обращения в МАДИ и АМПП", где нужно заполнить все необходимые поля для создания заявки. Это сильно сэкономит время автовладельцам", - сказал заммэра.

Ликсутов уточнил, что число пользователей приложения "Парковки Москвы" достигает 2,7 млн человек, с помощью него совершается 89% оплат парковок. Недавно для них запустили еще одну функцию - "Поиск перемещенных во дворы автомобилей", с помощью которой можно узнать, куда переместили машину, если она находилась в зоне проведения аварийных или ремонтных работ, тушения пожара, уборки дороги или проведения массового мероприятия. В этих ситуациях чаще всего работают эвакуаторы ГБУ "Автомобильные дороги". Новой функцией воспользовалось уже более 100 автомобилистов.

"В ближайшее время в приложении "Парковки Москвы" появится специальный личный кабинет для юридических лиц, к которому можно будет привязать автомобили компании и управлять оплатой парковки каждого из них. Владелец компании сможет сделать корпоративный парковочный счет и настроить его так, как ему будет удобно, видеть каждую оплату парковки и ее продолжительность", - заключил заммэра.