Собянин сказал, что москвичам придется носить маски в ближайшие месяцы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

"Нам придется в ближайшие месяцы, это уже очевидно, соблюдать требования, которые выставлены Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты. Ими пользоваться надо будет в метро, в городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и так далее. Это залог того, что все наши заведения будут работать, и такая надежда есть", - сказал Собянин.

По словам мэра столицы, офисы и учебные заведения осенью будут работать штатно.

Вакцинация от вирусов

По словам Сергея Собянина, вакцинация от гриппа должна начаться раньше обычного и быть более масштабной.

"Мы уже сегодня видим проблему с нарастанием сезонных ОРВИ, пневмонии и гриппа. Для того, чтобы как-то минимизировать наложение одной проблемы на другую, необходима более массовая прививка от гриппа, чем в прошедшие годы. Нужно сделать ее более ускоренно по времени, особенно это касается школьников", - сказал он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что уже начались отгрузки вакцины в дальние регионы РФ. До 31 августа 2020 будет поставлено 50% от плановой вакцинации на этот год. Остальная часть вакцины, которую направят в южные территории страны, согласно планам по вакцинации, будет поставлена в сентябре-октябре.

Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период у граждан является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса и старта вакцинальной кампании.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Собянин рекомендовал жителям столицы пройти вакцинацию от коронавируса, но подчеркнул, что принуждать к ней никого не будут.

"Либо вы получаете иммунитет естественным путем в случае контакта с коронавирусом, либо вы получаете вакцину, в которой коронавируса как такового нет. И сама система, она достаточно безопасная. <...> На мой взгляд, лучше пройти вакцинацию, но это дело добровольное", - сказал он.

По словам мэра Москвы, жители смогут выбирать из нескольких вакцин от коронавируса. "У нас появилась своя вакцина, а значит, что появится возможность получить реальную вакцину уже в гражданском обороте. Это супер. <...> Я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины. У людей будет выбор, какой вакциной воспользоваться", - сказал Собянин.

Он отметил, что мир столкнулся с реальной страшной опасностью. У людей есть два варианта - либо провакцинироваться, либо рано или поздно все же заразиться коронавирусом. Сама система раздачи вакцины - безопасная, потому что у специалистов есть аналоги вакцин от гриппа, которые дают 95% успеха с минимальными осложнениями.

"На самом деле, проблема ближайших месяцев не в том, что кого-то заставят делать прививку, такой проблемы вообще не существует, а в том, что вакцины будет мало. В самом начале будет большой дефицит до тех пор", - добавил мэр.

Собянин заявил, что главная проблема может быть в том, что вакцины будет мало, пока не развернутся промышленные масштабы ее производства миллионными тиражами. "Сейчас пока речь идет о тысячах, о десятках тысяч, которые гипотетически мы можем получить в ближайшие месяцы. Когда мы говорим о том, что в первую очередь будут вакцинироваться медики, это тоже игра слов, не вакцинироваться, а им будет предоставлена возможность вакцинироваться", - пояснил он.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 250 303 случая заражения, из них 692 за последние сутки. Выздоровели 193 473 человека, умерли 4 622. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 787. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 20,6 млн человек, более 749 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 907 758 случаев заражения, выздоровели 716 396 человек, умерли 15 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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