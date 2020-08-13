Собянин сообщил, что празднование Дня города в Москве будет организовано локально

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют массовых мероприятий в честь дня города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в эфире канала "Россия-24".

"День города будет локализован. Не будет перекрыта Тверская улица, не будет массовых концертов. Будут локальные мероприятия в парках и скверах по территории всего города", - сказал Собянин.

Он добавил, что все празднования будут проведены в "лайт-режиме".

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 250 303 случая заражения, из них 692 за последние сутки. Выздоровели 193 473 человека, умерли 4 622. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 787. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 20,6 млн человек, более 749 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 907 758 случаев заражения, выздоровели 716 396 человек, умерли 15 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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