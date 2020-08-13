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Карты "Тройка" с изображением людей в масках и перчатках появились в кассах метро Москвы

В столичном департаменте транспорта отметили, что новые проездные призваны напомнить о том, что сейчас важно носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка" с дизайном, посвященным ношению масок и соблюдению социальной дистанции, появились в продаже в кассах Московского метрополитена. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"С сегодняшнего дня в кассах центральных станций и станций Кольцевой линии мосметро можно приобрести "Тройки" новой серии. Новыми проездными мы хотим напомнить о том, что сейчас очень важно носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте - это элементарные правила безопасности и уважения к другим. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас людей", - говорится в публикации.

Как следует из иллюстраций, представленных в публикации, на новых картах "Тройка" изображены люди в масках и перчатках, которые передвигаются по городу на общественном транспорте и велосипедах, соблюдая социальную дистанцию.

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