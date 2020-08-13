16 многодетных семей наградят почетным знаком "Родительская слава Москвы"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почетный знак "Родительская слава Москвы" получат 16 московских многодетных семей. Советующее распоряжение столичного правительства за подписью мэра Сергея Собянина опубликовали в четверг на его официальном сайте.

"За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить почетным знаком "Родительской славы города Москвы", - говорится в документе.

Уточняется, что почетный знак получат 16 многодетных семей.

Согласно постановлению московского правительства от 29 июня 2009 года, почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в столице не менее десяти лет и воспитавшие пятерых и более детей.