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16 многодетных семей наградят почетным знаком "Родительская слава Москвы"

Знак дают родителям или усыновителям за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почетный знак "Родительская слава Москвы" получат 16 московских многодетных семей. Советующее распоряжение столичного правительства за подписью мэра Сергея Собянина опубликовали в четверг на его официальном сайте.

"За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить почетным знаком "Родительской славы города Москвы", - говорится в документе.

Уточняется, что почетный знак получат 16 многодетных семей.

Согласно постановлению московского правительства от 29 июня 2009 года, почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в столице не менее десяти лет и воспитавшие пятерых и более детей.

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