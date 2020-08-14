В Москве пройдет выставка к 40-летию студии "Колор" Московского зоопарка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Выставка "Экология и творчество", приуроченная к 40-летию экспериментальной студии синтеза искусств "Колор" Московского зоопарка, открывается в Государственном музее Востока в пятницу. Она объединила работы учеников студии со всего мира, сообщает пресс-служба музея.

"14 августа Государственный музей Востока совместно с Московским зоопарком и Московским международным музеем детского искусства представляют выставочный проект "Экология и творчество", посвященный 40-летию студии "Колор" Московского зоопарка. Он познакомит зрителей с работами учеников студии "Колор" со всего мира", - говорится в сообщении.

Так, экспозиция объединит произведения участников студии из России, Казахстана, Армении, Грузии, Германии, Франции, Италии, Англии, США, Японии и других стран. В составе выставки графика, керамика, живописные работы на гофркартонных коробках, скульптуры и арт-объекты.

"Экспозиция ответит на вопросы, не странно ли, что звери - обитатели дикой природы находятся в неволе в зоопарке? Или как можно использовать "мусорные" материалы в творчестве детей?" - добавляют в музее. Кураторами проекта выступают основатель студии Марк Маргулис и Татьяна Капуркина.

Студия "Колор" начала свою деятельность с кружка керамики в 1980 году. В 1983 году получила название "Детская экспериментальная студия синтеза искусств". В зоопарке студия начала свою работу с 1987 года. "Колор" является лауреатом международных и всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества.