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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

16 августа дневная температура поднимется до 22-23 градусов
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Летняя погода вернется в Москву в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22-23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, аналогичная погода будет и в понедельник, и во вторник. Но начнет она улучшаться уже в пятницу, хотя температура будет еще низкой. "Холодно, градуса на три-четыре ниже нормы, но осадков будет уже заметно меньше: можно будет выходить смело на улицу, и зонтик уже будет не так необходим", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 16-18 градусов тепла, в субботу - плюс 18-20 градусов, в воскресенье - 21-23 градуса тепла.

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