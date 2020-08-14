В Москве ожидаются порывистый ветер и до 18 градусов тепла 14 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Облачная погода с порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье до 18 градусов тепла, в ночные часы температура в столице опустится до 7 градусов, по области - до 5 градусов.

Порывы северного ветра могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Подмосковье с 9:00 мск до 21:00 мск пятницы.

"По области местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.