Число выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по химии и биологии, увеличилось в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество выпускников, которые успешно сдали ЕГЭ по химии и биологии, в этом году увеличилось в столице. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году в Москве увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по химии и биологии на высокие баллы. Так, на экзамене по химии 1 731 человек набрал от 81 до 100 баллов. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. При этом 160 выпускников набрали максимальный балл", - говорится в сообщении.

Кроме того, сто баллов на ЕГЭ по биологии получили пять человек. Еще 590 человек набрали на экзамене от 81 до 99 баллов.

"Экзамены по химии и биологии сдают выпускники, которые собираются связать свое будущее с медициной. По мнению экспертов, интерес к профессиям этой сферы растет в том числе и потому, что столичные врачи эффективно справились с испытанием пандемией. Это повысило престиж медицинских специальностей и их востребованность у молодежи", - говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проводился с 3 по 25 июля.