Благоустройство улицы Коштоянца началось в Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Благоустройство улицы Коштоянца, которая находится около строящейся станции БКЛ "Проспект Вернадского", начались в столице. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка. Было смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток. Для автомобилистов установили временные знаки, предупреждающие о ремонте, а для пешеходов сделали пути обхода. Также установили щиты с описанием работ и контактами ответственных лиц", - приводится в сообщении информация пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

На данный момент специалисты приступили к демонтажу дорожного покрытия и бордюрного камня. Они также прокладывают кабельные каналы. Все воздушные провода после этого уберут под землю, а затем специалисты приступят к установке новых бордюров. Во время работ приведут в порядок уже существующие пешеходные маршруты и обустроят альтернативные.

"Для общественного транспорта сделают более просторные развороты. Старые остановочные павильоны заменят современными, где можно не только спрятаться от дождя и снега, но и в ожидании автобуса зарядить свой мобильный или подключиться к Wi-Fi", - приводится в сообщении информация столичного департамента капитального ремонта.

Покрытие тротуаров также заменят. Более 5,5 тыс. кв. м выложат бетонной плиткой "Готика", а еще 2,3 тыс. кв. м заасфальтируют. От проезжей части тротуары отделят бетонным и гранитным бордюрным камнем общей протяженностью 6,3 тыс. м. Ремонтные работы планируют завершить в 2021 году.