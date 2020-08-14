МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Напольная навигация появилась на 14 станциях МЦК в Москве. Она поможет найти пассажирам наименее загруженные по статистике вагоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На платформах 14 станций МЦК появилась напольная навигация, которая поможет найти пассажирам наименее загруженные по статистике вагоны. Так жителям будет проще соблюдать социальную дистанцию. Как вы помните, в мае похожие указатели уже появились на станциях метро. Мы видим, что навигация эффективна - пассажиры обращают на них внимание, корректируют место ожидания поезда на платформе для поездки", - говорится в сообщении.