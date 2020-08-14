Более 40 парков за восемь лет обустроили в Новой Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты обустроили более 40 парков и скверов в Новой Москве с 2012 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Сразу после присоединения новых территорий началась работа по приведению в порядок лесной территории, строительство пожарных подъездов, расчистка пожарных прудов. Также разработана и действует большая программа по созданию парков и других рекреационных территорий. Сейчас в ТиНАО действуют созданные и реконструированные парки общей площадью более 100 га", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Он добавил, что самыми крупными созданными на территории округов стали "Парк 70-летия Победы", "Красная Пахра", "Сосны", "Ручеек" и "парк Победы".

Последний реализованный проект - парк "Филатов луг" площадью 28,8 га. Он является частью Ульяновского лесопарка, расположен между станцией метро "Филатов луг" и жилыми кварталами города Московский.