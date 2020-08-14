{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнесменов столицы обучат по президентской программе подготовки управленческих кадров

Заявки на участие необходимо подать до 4 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц столицы смогут пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на льготных условиях. Заявки на участие в программе можно подать до 4 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц приглашают принять участие в отборе на обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на льготных условиях. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку и пакет документов до 4 сентября", - говорится в сообщении.

Предпринимателям предлагается два типа образовательных программ по направлениям менеджмента, маркетинга и финансов. Базовые, которые предполагают профессиональную переподготовку, и проектно-ориентированные, которые предусматривают реализацию проекта в интересах компании, направившей слушателя на обучение. При этом 66% стоимости обучения оплачивается из федерального бюджета и бюджета правительства Москвы, а остальная часть - средствами организации, направляющей сотрудника на обучение или самим специалистом.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, занятия будут проводиться в ведущих вузах Москвы.

"По завершении обучения у слушателей будет возможность пройти стажировку в российских и зарубежных организациях на конкурсной основе", - сказал он.

Теги
Россия
Реновация
Переселение жильцов по программе реновации началось в Центральном округе Москвы
Всего в ЦАО в программу вошли 109 домов из девяти районов, новое жилье получат 5665 семей
Читать полностью