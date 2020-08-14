График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в августе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расписание электропоездов и аэроэкспрессов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в августе в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники продолжают развитие инфраструктуры на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. Так, с 17 по 20 августа ремонтно-путевые работы пройдут на первом главном пути участка Бескудниково - Москва-Бутырская. Рабочие заменят более километра путей. Технологические "окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени - с 21:55 до 04:25, чтобы сохранить объемы движения в часы "пик", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, 23 августа с 00:00 до 10:30 на станции Баковка произведут демонтаж временных пролетных строений, благодаря которым строительство подземного перехода велось без остановки движения поездов. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

"В связи с этим с 17 по 23 августа (кроме 21 августа) у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, часть поездов, в том числе аэроэкспрессов в Шереметьево, выведут из расписания. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.