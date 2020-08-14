Переселение жильцов по программе реновации началось в Центральном округе Москвы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Переселение горожан по программе реновации стартовало в центре Москвы. Более 130 человек в Пресненском районе переехали в комфортные квартиры в новостройке на Мукомольном проезде, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента городского имущества.

"Всего в Центральном округе Москвы в программу реновации вошли 109 домов из девяти районов - Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники. Новое жилье получат 5665 семей, в которых проживают 16,5 тыс. человек. В Пресненском районе будет расселено 52 дома, первый дом уже полностью переселен. Благодаря программе реновации его жители получили новые квартиры и сохранили привычный район проживания", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что первыми в Центральном округе новые квартиры по программе реновации получили жители дома 10А по 2-му Красногвардейскому проезду. В новые квартиры на Мукомольном проезде, 2 переехал 131 человек из 61 семьи.

"Все необходимые документы уже оформлены. Договоры с департаментом городского имущества на равнозначные квартиры заключили 59 семей, 129 человек, еще две семьи воспользовались правом на докупку дополнительной площади и подписали соответствующие договоры с Московским фондом реновации жилой застройки", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.