Онлайн-диктант по краеведению пройдет на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код", приуроченный ко Дню археолога, пройдет на портале "Узнай Москву" 15 августа. Темой диктанта на этот раз станет археологическое наследие столицы, сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В этом году мы во второй раз проведем диктант, посвященный историческому наследию нашего города. День археолога, на мой взгляд, стал отличным поводом предложить всем желающим пройти тест по истории столицы. Участники диктанта узнают больше о предках москвичей - вятичах, об исторической планировке древней Москвы, известнейших археологах нашего города, интересных находках, сделанных во время исследований, а также множество других увлекательных фактов", - цитирует пресс-служба руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Присоединиться к диктанту можно будет в любое время с 11:00 до 19:00. На ответы каждому участнику отведено 60 минут. В программу диктанта войдут 25 вопросов в формате теста с несколькими вариантами ответов.

Те участники, которые ответят правильно на максимальное количество вопросов за наименьшее время, получат приз - новый том книжной серии "Москва, которая есть", изданный департаментом культурного наследия города Москвы в 2020 году. Все участники также смогут получить памятные электронные сертификаты.

В ведомстве отметили, что во время виртуальных марафонов "Дни культурного наследия - 2020" был опробован новый необычный формат - онлайн-диктант. Он был посвящен теме московского краеведения и оказался крайне популярен у пользователей.