Станция метро "Рижская" в Москве будет закрыта 22 августа на год

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро в Москве с 22 августа закроют на год для пассажиров из-за замены эскалаторов и реставрации вестибюля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Так как на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Три эскалатора на станции были установлены в 1958 году, а сейчас они выработали свой ресурс. На "Рижской" установят новые машины, которые будут безопасными, надежными и удобными. Еще вестибюлю станции вернут исторический облик: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на время проведения работ будут организованы бесплатные компенсационные автобусы от станции "Рижская" до "Проспекта Мира". Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями "Проспект Мира", "Алексеевская", "Марьина Роща" и станцией Рижская D2.