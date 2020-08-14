Археологи в Московском Кремле дошли до слоя раннего железного века

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Археологи в ходе раскопок в Московском Кремле дошли до древнейшего пласта культурного слоя, который относится к раннему железному веку. Находки, сделанные на глубине более четырех метров, рассказывают о ранее неизвестной предыстории Москвы, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук (ИА РАН), вице-президент РАН Николай Макаров.

"В западной части кремлевского раскопа в этом сезоне удалось прорезать всю толщу культурного слоя и на глубине 4,5 м достичь "материка" - отложений, не затронутых человеческой деятельностью. Под слоем XVI века не было непотревоженных отложений XII-XV столетий - керамика этого периода присутствует здесь в перемешанном слое, который сложился в результате работ по планировке территории. Однако эти работы не затронули самый древний в Кремле слой, который относится к раннему железному веку и датируется второй половиной I тысячелетия до нашей эры - первыми веками нашей эры", - сообщил Макаров накануне Дня археолога.

В России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане эта дата отмечается 15 августа, во многих экспедициях к ней приурочена традиция посвящения в археологи.

До раскопок в Большом Кремлевском сквере наличие поселения раннего железного века на месте Архангельского собора реконструировалось лишь по отдельным находкам керамики, отметил Макаров. "Открытие древнейшего слоя мощностью до 60 см позволяет с уверенностью утверждать, что такое поселение действительно существовало, причем было достаточно обширным и долговременным", - сказал ученый.

По его словам, в указанном слое археологи во множестве раскопали характерную для того времени "сетчатую" лепную керамику, а также так называемый грузик дьякова типа, получивший название по массовым находкам на Дьяковом городище в черте столицы. "Артефакты, обнаруженные в этом году на Кремлевском холме, не дают оснований для пересмотра времени возникновения исторической Москвы, но открывают ее глубокую, ранее неизвестную предысторию", - указал директор ИА РАН.

Кроме того, сообщил он, в этом сезоне при археологических наблюдениях на участках ремонта и строительства в Кремле была собрана коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV столетий. "Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров, стиль для письма на бересте и другие предметы. Некоторые из них, например крест-мощевик с рельефным изображением распятия и накладка золотоордынского происхождения с изображением дракона, выделяются высоким художественным качеством", - сказал археолог.

Два сезона раскопок в Кремле

Раскопки в Большом Кремлевском сквере начались в мае 2019 года. Это первые археологические работы в Московском Кремле, которые ведутся как исследовательский проект, не связанный с реставрацией, благоустройством или улучшением инженерных коммуникаций. К осени 2019 года были раскрыты фундаменты части здания Новых Приказов (1675-1683), а также исследован культурный слой XVI-XIX веков.

В июле 2020 года Институт археологии РАН возобновил раскопки. Планируется, что они будут продолжены до конца сентября. Исследования по-прежнему проводятся в открытом режиме, чтобы посетители Кремля могли увидеть открытые древности и наблюдать рабочий процесс со смотровых площадок.