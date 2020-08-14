Партнерские роды снова разрешили проводить в роддомах Москвы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Будущим родителям разрешили принимать участие в партнерских родах в родильных домах Москвы с пятницы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"С 14 августа во всех роддомах возобновляются партнерские роды. По нашим наблюдениям, поддержка партнера, как психологическая, так и физическая, благоприятно влияет на восприятие всего родового процесса. С первой минуты после родов начинается важнейший процесс импринтинга - запечатления, когда у родителей формируется максимальная привязанность к своему ребенку, а у ребенка к ним. Поэтому партнерские роды с мужем еще больше сближают и укрепляют семью", - приводятся в сообщении слова главного акушера-гинеколога департамента здравоохранения Москвы Антона Оленева.

Помимо стандартных анализов, для присутствия на родах партнеру необходимо предоставить один из следующих документов: заключение врача-терапевта о перенесенном COVID-19, положительный анализ на иммуноглобулины G или отрицательный результат исследования на наличие коронавируса методом ПЦР, проведенный не более чем за три дня до даты родоразрешения.

Также в столице возобновляется возможность оформления свидетельства о рождении ребенка в московских роддомах. Государственную регистрацию рождения ребенка проводят сотрудники центров госуслуг "Мои документы", к которым предъявляются те же требования для посещения роддома, что и к родственникам беременных.

"Анализы на новую коронавирусную инфекцию и антитела можно бесплатно сдать в городских поликлиниках. Тестирование на антитела проводится в 30 поликлиниках, а ПЦР-тестирование - в 207. Пункты забора крови для анализа крови на антитела к коронавирусу работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Подготовка к сдаче крови не требуется. Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 13:00. За два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения", - напоминается в сообщении.