Реконструкцию участка Каланчевская - Курская планируют завершить в начале 2023 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Реконструкцию участка Каланчевская - Курская запланировано завершить в первом квартале 2023 года, что на 1,5 года раньше первоначального утвержденного срока. Сократить этот период удалось за счет ускорения темпов строительства, сообщил журналистам в пятницу начальник дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"За счет нашей слаженной и скоординированной работы (мэрии Москвы и ОАО "РЖД" - прим. ТАСС) мы уже смогли достичь сокращения сроков почти на 1,5 года. Первоначальный сценарий предусматривал 2025 год, мы смещаемся до начала 2023 года, ориентировочно это первый квартал. На данный момент объем работ, которые мы проделали, оценивается на 30%", - сказал Акимов.

Также он рассказал, что на центральном участке Московских центральных диаметров (МЦД-2) "Курско-Рижский" между станциями Каланчевская и Курская ведется масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры. По его словам, это один из самых сложных и важных проектов в Московском транспортном узле.

"Его реализация необходима сразу для двух диаметров - МЦД-2 "Курско-Рижский" и перспективного МЦД-4 "Киевско-Горьковский", часть маршрута которого также пройдет через Комсомольскую площадь. Для запуска дополнительных составов и разведения потоков поездов здесь проведут реконструкцию двух существующих и построят еще два пути. На месте обычной остановки Каланчевская появится первоклассный транспортный хаб", - сказал Акимов.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.