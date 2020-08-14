На природных территориях Москвы насчитали 15 видов хищников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники "Мосприроды" провели учет видов объектов животного мира. В 2020 году на природных территориях Москвы встречали 15 видов хищников, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Присутствие на природных территориях хищников говорит о благополучном состоянии экосистемы. В 2020 году на природных территориях Москвы встречали 15 видов хищников", - говорится в сообщении. Так, в Долине реки Сетунь в этом году были замечены лисица, ласка, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга, в Серебряном Бору - ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник.

"На территории памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково" можно увидеть лисиц, природно-исторического парка "Измайлово" - серую неясыть, ласку, лисиц, ястреба-тетеревятника. Сотрудники дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" в этом году фиксировали ласок, воробьиного сычика, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, пустельгу, лисиц, а специалисты Дирекции природных территорий "Москворецкий" - следы енотовидной собаки на Щукинском полуострове, а также ласку, горностая, ушастых сов", - говорится в сообщении.

Среди хищных обитателей природно-исторического парка "Косинский" в этом году оказались неясыть, ласка, куница, лиса, а природно-исторического парка "Царицыно" - лисы, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, пустельга, неясыть, ласка, Кусоково - серая неясыть, ястреб-перепелятник и ушастая сова. В Ландшафтном заказнике "Химкинский" был обнаружен ястреб-перепелятник, в Крюковском лесопарке - ласка, в Долине реки Сходни в Куркино - ястреб-перепелятник, пустельга, ласка, лиса, в Битцевском лесу - лисица, ласка, горностай, куница, канюк, чеглок. В природно-историческом парке "Тушинский" был замечен ястреб-перепелятник, а в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево"- ласка, лиса и другие.