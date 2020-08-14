Собянин поддержал создание благотворительного сервиса на портале мэра Москвы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на встрече с волонтерами, представителями благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций поддержал идею открытия сервиса на портале mos.ru, с помощью которого москвичи смогут переводить пожертвования. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

На встрече представители благотворительных фондов рассказали Собянину об опыте программы субсидирования потребительского спроса "Миллион призов", участники которой могли не только получить что-то для себя, но и перевести выигранные средства на благотворительные цели, и их размер в итоге составил 33,9 млн рублей.

"С учетом этого опыта представители благотворительных фондов предложили открыть специальный благотворительный сервис, с помощью которого москвичи смогут переводить пожертвования на реализацию программ адресной помощи нуждающимся. Сергей Собянин поддержал эту идею, дав поручение проработать вопрос создания благотворительного сервиса на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что встреча стала основным событием заключительного дня марафона "Спасибо, волонтеры Москвы". Двухнедельный марафон благодарности добровольцам, которые помогали москвичам во время пандемии, проходил со 2 по 14 августа.

"В ходе марафона более 3,5 тыс. наиболее активных участников акции взаимопомощи "Мы вместе" побывали на экскурсиях и посетили различные культурно-развлекательные мероприятия. Приглашенные гости проводили для добровольцев мастер-классы и мотивационные встречи", - уточнили в пресс-службе.

Мэр также вручил волонтерам памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". По его словам, в наиболее тяжелые дни пандемии коронавируса "московские волонтеры проявили себя как огромная сила добра". "Более 20 тыс. добровольцев приняли участие в акции "Мы вместе", поддержав москвичей старшего поколения, находившихся на самоизоляции. Приносили им продукты, лекарства и другие товары первой необходимости, окружили заботой и вниманием. Спасибо вам от имени москвичей", - цитирует пресс-служба Собянина.

Конкурс для добровольцев

Также вместе с участниками встречи мэр дал символический старт городскому конкурсу "Доброволец Москвы - 2020" - одному из главных событий добровольческой жизни столицы, которое в этом году пройдет в шестой раз - с августа по декабрь. Конкурс проводится по направлениям "Деятельность", "Проект" и "Команда".

Подать заявку на участие могут индивидуальные участники, добровольческие объединения, в том числе школ, вузов, коммерческих и некоммерческих организаций и другие. Кроме того, заявиться для участия в конкурсе впервые смогут волонтерские команды коммерческих организаций, реализующие корпоративные программы социальной ответственности.

"Планируется, что в конкурсе "Доброволец Москвы - 2020" примут участие около 5 тыс. волонтеров. В его программе - посещение волонтерских событий, участие в образовательных мастер-классах, творческих и мотивационных встречах, а также нематериальное поощрение", - уточнили в пресс-службе.

О проекте

По данным пресс-службы, акция взаимопомощи "Мы вместе" стартовала 28 марта 2020 года и завершилась в начале июля. Ее организаторами стали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров. В общей сложности участниками акции стали более 21 тыс. московских волонтеров, средний возраст которых составил 33 года.

Оператором акции в Москве стал ресурсный центр "Мосволонтер", а главной целью являлась поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников во время пандемии коронавируса.