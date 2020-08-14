Еще на четырех участках в Москве появятся выделенные полосы для общественного транспорта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дополнительные четыре выделенные полосы для общественного транспорта появился с 20 августа в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 20 августа 47 маршрутов наземного транспорта поедут еще быстрее - на четырех участках появятся долгожданные выделенные полосы для общественного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, новые выделенки заработают на следующих участках: Калужское шоссе, Большая Дорогомиловская улица в направлении области - Бородинский мост - Смоленская улица, Самотечная улица от Делегатской улицы до Садового кольца и площадь Киевского вокзала.

Все выделенные полосы будут работать ежедневно, кроме Калужского шоссе - там они будут действовать только в будние дни. По этим участкам на общественном транспорте ездит больше 130 тыс. пассажиров. "Новые выделенные полосы позволят сделать поездки не только быстрее, но и безопаснее", - отмечается в сообщении.