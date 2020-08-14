{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еще на четырех участках в Москве появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Новые выделенки заработают на Калужском шоссе, Большой Дорогомиловской улице в направлении области - Бородинский мост - Смоленская улица, Самотечной улице от Делегатской улицы до Садового кольца и на площади Киевского вокзала

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дополнительные четыре выделенные полосы для общественного транспорта появился с 20 августа в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 20 августа 47 маршрутов наземного транспорта поедут еще быстрее - на четырех участках появятся долгожданные выделенные полосы для общественного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, новые выделенки заработают на следующих участках: Калужское шоссе, Большая Дорогомиловская улица в направлении области - Бородинский мост - Смоленская улица, Самотечная улица от Делегатской улицы до Садового кольца и площадь Киевского вокзала.

Все выделенные полосы будут работать ежедневно, кроме Калужского шоссе - там они будут действовать только в будние дни. По этим участкам на общественном транспорте ездит больше 130 тыс. пассажиров. "Новые выделенные полосы позволят сделать поездки не только быстрее, но и безопаснее", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Все сообщения о "минировании" объектов в Московском регионе оказались ложными
Объекты проверены, взрывных устройств не обнаружено
Читать полностью