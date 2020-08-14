Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком при проверке готовности труб к зиме

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Улицу в столичном районе Текстильщики затопило горячей водой при проверке готовности труб к отопительному сезону. Коммунальные службы уже устранили разлив воды. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

Ранее в сети опубликовали видеозаписи, на которых видно, как поток воды глинистого цвета полностью покрывает проезжую часть на московской улице, а от воды поднимается пар.