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Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком при проверке готовности труб к зиме

Разлив воды произошел на 8-й улице Текстильщиков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Улицу в столичном районе Текстильщики затопило горячей водой при проверке готовности труб к отопительному сезону. Коммунальные службы уже устранили разлив воды. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

Ранее в сети опубликовали видеозаписи, на которых видно, как поток воды глинистого цвета полностью покрывает проезжую часть на московской улице, а от воды поднимается пар.

"На 8-й улице Текстильщиков произошло разлитие воды во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону. На месте уже работают городские службы", - значится в публикации.

В новость были внесены изменения (20:42 мск) - добавлена информация об устранении разлива кипятка

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