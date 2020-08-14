Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком при проверке готовности труб к зиме

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Улицу в столичном районе Текстильщики затопило горячей водой при проверке готовности труб к отопительному сезону. Коммунальные службы уже устранили разлив воды. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.
Ранее в сети опубликовали видеозаписи, на которых видно, как поток воды глинистого цвета полностью покрывает проезжую часть на московской улице, а от воды поднимается пар.
"На 8-й улице Текстильщиков произошло разлитие воды во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону. На месте уже работают городские службы", - значится в публикации.
В новость были внесены изменения (20:42 мск) - добавлена информация об устранении разлива кипятка