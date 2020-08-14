Собянин заявил, что в Москве зафиксировали рост случаев заболевания ОРВИ и пневмонией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рост числа случаев заболевания ОРВИ и некоронавирусной пневмонией зафиксирован в столице. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст. Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа", - сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Накануне мэр сообщил, что жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы. По его словам, вакцинация от гриппа должна начаться раньше обычного и быть более масштабной. Собянин рекомендовал жителям столицы пройти вакцинацию от коронавируса, но подчеркнул, что принуждать к ней никого не будут.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что уже начались отгрузки вакцины в дальние регионы страны. До 31 августа 2020 будет поставлено 50% от плановой вакцинации на этот год. Остальная часть вакцины, которую направят в южные территории страны, согласно планам по вакцинации, будет поставлена в сентябре-октябре.

Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период у граждан является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса и старта вакцинальной кампании.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.