В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 645 человек с коронавирусом. На 14 августа в Москве зафиксирована почти 251 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 195 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 20,9 млн человек, свыше 755 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 912 823 случая заражения, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.