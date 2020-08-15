Музей Победы отметит День фронтовой собаки и поможет найти дом животным из приюта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе отметит в субботу День фронтовой собаки. Посетителей ждут мастер-классы, кинопоказ, а также возможность помочь животным из приюта, сообщает пресс-служба музея.

"День фронтовой собаки" приурочен к памятной дате. 19 августа 1943 года во время "рельсовой войны" в Белоруссии был подорван эшелон с живой силой противника: уничтожено 10 вагонов и выведен из строя большой участок железной дороги. Прервать сообщение противника сумела участница Великой Отечественной войны - собака-герой Дина, истребительница танков, собака-миноискатель, первая собака-диверсант в Красной Армии", - говорят в пресс-службе.

Мероприятие проводится музеем уже в четвертый раз. Начнется акция с возложения цветов к памятнику Фронтовой собаке. Затем состоится награждение победителей онлайн-конкурса детского рисунка "Портрет фронтовой собаки". Во время церемонии состоится премьера песни и клипа на песню "Четвероногие бойцы" в исполнении солистов Детского музыкального театра "Домисолька": Даниила Пигузова, Дениса Селиванова и Анастасии Бондаревой. "Песня посвящена фронтовым собакам и специально написана к этой памятной дате", - отмечают в музее.

Также в программе - показательные выступления служебных собак (Росгвардия), экскурсии, лекции о собаках, квест "По следам фронтовой собаки", мастер-класс по живописи для начинающих на тему "Братья наши меньшие" и многое другое. Кинотеатр "Поклонка" подарит посетителям в этот день бесплатный показ семейного фильма "Думай, как собака".

"В основе сюжета семейной фэнтези-комедии "Думай, как собака" лежит история необыкновенной дружбы 12-летнего мальчика Оливера со своим любимым и очень умным псом Генри. Оливер увлечен научными экспериментами и, в ходе одного из которых, устанавливает телепатическую связь с Генри - мальчик начинает понимать своего пса, что меняет его жизнь", - говорят в пресс-службе. Перед началом показа в кинозале "Конев" для зрителей состоится презентация фотоальбома "Фронтовые собаки".

Помочь животным из приюта

Важной частью акции станет участие в ней приюта для бездомных собак Западного административного округа в Солнцево. "Волонтеры приюта расскажут гостям о своих подопечных, а это 1,6 тыс. самых разных собак - больших и маленьких, темных и светлых, пушистых и гладкошерстных, но все они без исключения добрые, ласковые и умные", - говорится в сообщении.

В празднике вместе с волонтерами примут участие две собаки - подопечных приюта. "Посетители смогут пообщаться с 7-месячной игривой Джуной и 5-летней ласковой Софией, и, возможно, решиться забрать одну из них домой", - добавляют в музее. На стенде приюта можно будет узнать не только об организации и ее питомцах, но и о том, какую помощь можно оказать.