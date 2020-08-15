Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 15 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 18-20 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.