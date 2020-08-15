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Археологи в Москве за последние девять лет нашли более 45 тыс. артефактов

В этом году раскопки будут вестись примерно на 200 площадках города

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Археологические раскопки будут вестись на почти 200 площадках Москвы в этом году, всего за девять лет специалисты нашли 45 тыс. артефактов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"15 августа в России отмечают День археолога - неофициальный праздник необычных ученых, которые не сидят в кабинетах, а ищут сокровища буквально под ногами. Только за последние девять лет московские археологи нашли 45 тыс. артефактов", - говорится в сообщении.

В этом году по всему городу раскопки будут вестись примерно на 200 площадках. Главные находятся на пересечении улицы Большая Полянка и Старомонетного переулка, на Китай-городе на месте бывших Теплых торговых рядов, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье. Работы идут и в ТиНАО: специалисты изучают Столбово-1 в поселении Сосенском.

Отмечается, что культурный слой Москвы местами превышает 10 м, поэтому специалистам удается отыскать артефакты с историей. В большинстве случаев раскопки проводят перед ремонтными и строительными работами или при благоустройстве улиц. Отдельный вид работ - определение границ объектов культурного и археологического наследия.

"От предшествующих поколений археологов у нас осталось достаточно много сведений о памятниках, которые были найдены. К сожалению, зачастую они сводятся к точке на карте. Чтобы взять их под надежную охрану, нужно четко определить их границы", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании "Археологические изыскания в строительстве" Владимира Берковича.

По его словам, в последние годы большие работы провели в Троицком и Новомосковском округах.

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