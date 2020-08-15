Власти Москвы работают над ускорением реализации программы реновации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 450 стартовых площадок подобрали для программы реновации в Москве, власти работают над ускорением ее исполнения. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Правительство Москвы делает все, чтобы максимально ускорить ход программы реновации. Для реализации программы подобраны 453 стартовые площадки общей площадью 7 млн кв. м. Несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, работы по программе реновации не прекращались", - сказал Бочкарев.

По его словам, это беспрецедентная программа, которой нигде в мире не было. Во время пандемии велось проектирование новых домов, продолжался подбор стартовых площадок. Также продолжали строиться дома, находившиеся в высокой степени готовности.

В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что график переселения из-за коронавируса не сдвинется. Это еще раз доказывает, что данная программа для города принципиально важна.

"Сегодня в процессе расселения находятся 157 старых домов, из них 27 домов полностью расселены и снесены. В новые квартиры уже переехали почти 19 тыс. москвичей. До конца этого года жители еще 85 домов начнут переселение", - добавил Бочкарев.

Он отметил, что в Москве работают в комплексе - не только улучшают жилищные условия жителей, но и продолжают строить объекты инфраструктуры.