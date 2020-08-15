Более 260 соцобъектов планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца 2022 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года 266 социальных объектов в рамках комплексного освоения территорий. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Как я уже сказал, в Москве ведется комплексное освоение территорий. То есть, чем больше появляется нового жилья, тем больше появляется и социальной инфраструктуры - новых школ, детских садов, физкультурных комплексов. До конца 2022 года у нас запланировано строительство 266 социальных объектов", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что в августе завершилось строительство школы на 1,1 тыс. учащихся в ЖК "Бунинские Луга" вблизи деревни Столбово поселения Сосенское и получено разрешение на ввод. Это образовательный комплекс, включающий также детский сад на 150 мест.

По словам заммэра, также было завершено строительство поликлиники в Щербинке. Здесь откроются детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое на 520 посещений. Они изолированы друг от друга, имеют отдельные входы. Это исключает пересечение пациентов. Во взрослой поликлинике будут работать: отделение медицинской профилактики, терапевтическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар на 10 коек, а также отделение реабилитации с залом лечебной физкультуры, массажным кабинетом и кабинетом ингаляционной терапии.

"В детское отделение войдут кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, невролога, блок кабинетов функциональной диагностики и физиотерапевтический блок. Здесь будет функционировать отделение лучевой диагностики с магнитно-резонансным томографом (МРТ), цифровым флюорографом, рентгенологической установкой на три рабочих места и маммографом. Поликлиника в Щербинке обеспечит качественное оказание медицинской помощи в соответствии с высокими столичными стандартами", - добавил Бочкарев.