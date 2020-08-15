Станцию метро "Каховская" могут открыть в 2021 году в составе БКЛ в Москве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Метростроители планируют открыть станцию метро "Каховская" уже в 2021 году после окончания работ по ее интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ). Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Станция "Каховская" была закрыта в 2019 году, чтобы интегрировать этот участок с Большой кольцевой линией. Мы сейчас переоснащаем все системы, которые были построены в предыдущие годы. Планируем в следующем году запустить эту станцию вместе с южным участком Большой кольцевой линии", - сказал Бочеарев.

Он отметил, что это сложный участок, потому что выполняются работы по реконструкции, а это всегда тяжелее, чем новое строительство. Работы идут в графике. Дизайн вестибюлей не сильно изменится - будет немного другая цветовая гамма.

По словам заммэра, на станции "Каховская" заменили основные конструкции платформенного участка, ведется отделка путевых стен. На станциях "Варшавская" и "Каширская" продолжаются демонтажные работы - с путевых стен снимается гранит.

Станция "Каховская" находится в составе закрывшейся навсегда 26 октября 2019 года Каховской линии московского метро. Эта ветка заработала для пассажиров в 1969 году, а на протяжении более 20 лет была самой короткой.