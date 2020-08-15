Поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД опаздывают по техническим причинам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Интервалы в движении поездов по второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2) и Курскому направлению Московской железной дороги (МЖД) увеличены по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники вводят в график движение поездов на Курском направлении и МЦД-2, нарушенное ранее из-за вынужденной остановки одной из электричек на перегоне Кубанская - Москва-товарная - Курская. В настоящее время некоторые электропоезда следуют с увеличенным интервалом. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.