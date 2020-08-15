Число точек подключения к бесплатному Wi-Fi в Москве достигло 19,3 тыс.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi достигло в Москве 19,3 тыс., при этом более 11 тыс. точек подключения находятся в студенческих общежитиях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"В столице уже больше 19,3 тыс. точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Порядка 3 тыс. - на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК, почти 4 тыс. - в учреждениях культуры и больше 11 тыс. - в студенческих общежитиях", - написал мэр.

Собянин уточнил, что недавно пропускная способность Wi-Fi в общежитиях 23 вузов была увеличена вдвое, "чтобы студенты быстрее находили образовательные материалы, проходили онлайн-курсы, общались с преподавателями и близкими".