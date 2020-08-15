Движение на фиолетовой линии метро восстановлено

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии возобновлено после инцидента с пассажиром, который оказался на путях, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что движение поездов на фиолетовой линии остановлено от станции "Спартак" до станции "Баррикадная" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.