В Гидрометцентре сообщили, что тепло придет в Москву на следующей неделе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Теплая погода придет в Москву во второй половине недели, считают метеорологи. Температура будет выше нормы на 2-3 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предварительные расчеты говорят о том, что во второй половине недели, с четверга, температура в Москве будет 25-26 градусов, а это уже выше нормы на 2-3 градуса", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, до этого момента москвичей ждут холодные ночи, которые будут влиять на восприятие погоды.

"Они будут все-таки напоминать об осени", - отметил он.