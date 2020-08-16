В Москве появится фреска с портретом Иосифа Бродского

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Художник Никас Сафронов и художник-урбанист Олег Лукьянов подарили Ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород" фреску с изображением поэта Иосифа Бродского. Ее торжественно представят 18 августа, об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ботанического сада.

"18 августа в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" торжественно представят фреску с изображением Иосифа Бродского - в честь 80-летия со дня рождения великого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, эссеиста, драматурга и переводчика", - говорится в сообщении.

Фреска сделана московским художником Никасом Сафроновым и петербургским художником-урбанистом Олегом Лукьяновым. Они подарили свое творение "Аптекарскому огороду", чтобы помочь ботаническому саду, который оказался в непростом финансовом положении в период пандемии, так как зависит от посетителей. Художники надеются, что арт-проект привлечет внимание людей.

"В основе арт-проекта - портрет Иосифа Бродского кисти Сафронова и уникальная технология Лукьянова "урбанфреска", которая позволяет перенести на стену любое живописное или фотографическое изображение", - уточняется в материале.

Фреска с Бродским появится в "Белом доме", где расположена инновационная Лаборатория микроклонального размножения растений.