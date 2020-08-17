Психологи в Москве помогут школьникам подготовиться к новому учебному году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская служба психологической помощи населению организовала цикл вебинаров в преддверии Дня знаний. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"На протяжении всего года столичные специалисты проводят различные сессии и консультации для того, чтобы помочь школьникам и их родителям решить самые разные задачи, которые могут возникнуть в ходе учебного года. Однако в Московской службе психологической помощи уверены, что для того чтобы новый год в школе прошел для ребенка максимально продуктивно, необходимо настроить его на учебный процесс после длительных летних каникул. В связи с этим разработана целая серия вебинаров, которые может посетить любой желающий житель столицы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным департамента, на встречах с психологами затрагиваются вопросы того, как помочь ребенку выстроить отношения со сверстниками, наладить контакт с учителями, избежать чрезмерного волнения или рассеянности на уроках.

"На вебинарах мы говорим о том, что школьнику любого возраста нужна активная помощь и поддержка со стороны семьи не только во время выполнения домашних заданий. Доброжелательная атмосфера в доме, отсутствие ссор и конфликтов между близкими, поддержание определенного распорядка дня и создание оптимальных условий для занятий и отдыха - эти факторы имеют самое прямое отношение к успеваемости", - процитировали в пресс-службе слова специалиста Московской службы психологической помощи Екатерины Игониной.

Ближайший вебинар "Школьные трудности пятиклассников" пройдет 18 августа в 18:00. Чтобы принять участие, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте учреждения.