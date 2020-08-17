В Москве подвели итоги добровольного квалификационного экзамена для студентов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Партнеры добровольного квалификационного экзамена в Москве начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства по итогам тестирования и практической части экзамена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

"По итогам тестирования и практической части партнеры экзамена начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства. К студентам, которые успешно справились с заданиями, присматриваются крупнейшие компании, в том числе международные", - приводятся ее слова в сообщении.

Сергунина напомнила, что студенты могли проверить уровень подготовки по 50 профессиям в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, экономики, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения. Экзамен позволил им обратить на себя внимание потенциальных работодателей, а компании - партнеры проекта смогут найти талантливых и мотивированных сотрудников.

Как рассказал руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, всего в этом году в экзамене приняли участие 12 344 человека. Во второй этап прошли 5 019 студентов.

"ДКЭ предоставляет студентам возможность трудоустроиться в крупные компании. Около 200 учащихся, сдававших экзамен в прошлом году, получили предложения о работе, 16 из них начали карьеру в правительстве Москвы", - приводятся его слова в сообщении.

В этом году экзамен проводили в онлайн-формате. Первый этап (тестирование) проходил с 20 марта по 26 июня, второй (решение практических кейсов) - с 1 по 31 июля. В нем участвовали студенты из 371 вуза, в том числе из регионов России и ряда других стран.