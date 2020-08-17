Число доноров плазмы в Москве выросло в июле на 15%

"Все больше москвичей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы - в июле по сравнению с предыдущим месяцем их число увеличилось на 15%. Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тыс. человек", - сказала Ракова.

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 900 человек, которые вылечились после коронавируса, стали донорами плазмы в Москве в июле, что больше показателей за июнь на 15%. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции - один из методов лечения этого заболевания, который применяется совместно с другими методами. Предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы у среднетяжелых пациентов снижается риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63%. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00", - напомнила Ракова.