Выпускники колледжей и вузов в Москве смогут пройти оплачиваемую стажировку

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Программу оплачиваемых стажировок подготовили для выпускников вузов Москвы. В ней задействовано 70 медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Принять участие в программе смогут 500 человек. Каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях. Начинающих специалистов ждут во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках города. Всего в программе стажировок задействовано более 70 медучреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что длительность программы составляет три месяца, ее участники будут получать ежемесячную заработную плату в размере 20 тыс. рублей. С каждым стажером будет работать опытный наставник. Чтобы принять участие в программе, необходимо до 10 сентября оставить заявку на портале "Москва - добрый город" и пройти необходимые процедуры отбора. Претендовать на практику могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, окончившие образовательное учреждение в 2019 или 2020 году. Возраст стажеров не должен превышать 30 лет. Они также обязаны иметь постоянную регистрацию в Москве.

"Для участия в стажировке будут выбраны лучшие кандидаты. Для них открыты вакансии по 11 направлениям, таким как социальный помощник; помощник по долговременному уходу; помощник медицинского работника; сотрудник образовательной сферы; специалист центра госуслуг "Мои документы"; ассистент сотрудника Главного архивного управления; ассистент сотрудника ветеринарной клиники; медиастажер; стажер в отделе HR; специалист в сфере цифровизации; стажер в некоммерческой организации", - говорится в материале.