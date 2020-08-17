В "Технограде" на ВДНХ начинаются мастер-классы по программированию и разработке видеоигр

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" вернулся в очный формат работы. С 17 августа по 3 сентября там пройдут мастер классы по программированию на языке JavaScript, видеомонтажу, работе с программами для разработки видеоигр, а также тренинги центра развития карьеры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

"В конце марта "Техноград" перешел на дистанционный формат работы. Это позволило комплексу расширить аудиторию слушателей. За четыре месяца посетителями онлайн-мероприятий стали 60 тыс. человек. Они участвовали в мастер-классах, тренингах, виртуальных марафонах. Сейчас "Техноград" открыт для посетителей и рад пригласить слушателей на очные мастер-классы и тренинги", - приводят его слова в сообщении.

С 17 по 3 августа в комплексе запланированы бесплатные мастер-классы по видеомонтажу и видеоблогингу, программированию и веб-дизайну, а также флористике.

Кроме того, в центре развития карьеры "Технополиса" до конца августа пройдет серия бесплатных очных тренингов по направлениям "Личностный рост" и "Карьерное развитие". Участников научат формулировать цели, правильно управлять временем, налаживать коммуникации, а также помогут подготовиться к собеседованию.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" работает под эгидой департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Образовательная площадка предоставляет новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.