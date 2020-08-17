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Электропоезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД

По техническим причинам в пути остановили грузовой поезд на станции Можайск

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Несколько электропоездов в сторону Москвы и области на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам в пути остановлен грузовой поезд на станции Можайск Белорусского направления Московской железной дороги. В связи с этим задерживаются несколько электропоездов в сторону Москвы и области. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график", - сказали в пресс-службе.

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