Реконструкцию станции Мичуринец для будущего МЦД-4 закончат осенью 2020 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Реконструкцию станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, которая станет остановочным пунктом четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), планируют завершить осенью. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"ОАО "РЖД" завершает реконструкцию остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, расположенного на территории Внуковского поселения Новомосковского административного округа. Открыть станцию для пассажиров запланировано осенью 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Модернизированная станция Мичуринец включает в себя две новые платформы с навесом на всю длину для защиты от осадков и солнца. Как и все навесы на реконструируемых и новых станциях Киевского направления, он выполнен в виде "ласточкиного хвоста": V-образная форма не только делает уникальным внешний вид станций, но и несет в себе практическую функцию - предотвращает сползание снега.

"Доступ к платформам обеспечивает новый подземный переход. Его длина составляет 72 м, он имеет четыре выхода: два на железнодорожные пути и два в сторону микрорайона Переделкино - на улицу Фридриха Энгельса. В вестибюле площадью в 1,8 тыс. кв. м размещены кассы, турникеты, для удобства маломобильных граждан установлены три лифта и шесть эскалаторов", - добавили в пресс-службе. Сейчас работы по реконструкции станции подходят к завершающему этапу: проводят отделку вестибюля, подключают коммуникации.

Развитие Киевского направления МЖД предусматривает также строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва - Апрелевка. В настоящее время участок двухпутный, дополнительные пути в перспективе увеличат пропускные способности магистрали, что позволит назначить дополнительные рейсы пригородных поездов.

"На Киевском направлении МЖД сегодня осуществляется реконструкция еще девяти остановочных пунктов, строятся два новых - Минская и Аминьевская. Работы ведутся с помощью современных технологий, преимущественно в ночное время, что позволяет сохранить объемы движения", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.