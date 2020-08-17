Мастер-классы проведут для московских школьников перед началом учебного года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты Городского методического центра подготовили мастер-классы для школьников по математике, биологии, литературе, обществознанию, информатике, химии и географии. Первое занятие пройдет 18 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В городском методическом центре перед началом учебного года для школьников подготовили мастер-классы по математике, биологии, литературе, обществознанию, информатике, химии и географии. На занятиях, которые пройдут в режиме онлайн, юные москвичи смогут освежить в памяти школьную программу, восполнить пробелы в знаниях и узнать что-то новое. Так, они разберут творчество Рэя Бредбери, познакомятся со свойствами антисептиков, узнают, как поместить карту города на листе бумаги и многое другое", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что первый мастер-класс по математике пройдет 18 августа. На нем расскажут, как греческий математик Фалес определил высоту египетской пирамиды, что предпринимали в подобных случаях герои известных литературных произведений и в какой момент поднимающийся объект перестает отбрасывать тень на поверхность Земли.

Полный список мероприятий опубликован на официальном сайте методического центра. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.