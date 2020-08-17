Движение поездов на Белорусском направлении МЖД введено в график

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) вернулось в график, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Белорусском направлении МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", - сказали в пресс-службе.

Ранее по техническим причинам в пути был остановлен грузовой поезд на станции Можайск. В связи с этим в пути были задержаны несколько электропоездов.