Тарифы на парковку и стоимость проезда по "Тройке" в Петербурге определят местные власти

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. После внедрения московских транспортных систем в Санкт-Петербурге тарифы для парковки и проезда в общественном транспорте будут установлены местными властями. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее в департаменте транспорта сообщили ТАСС, что власти Москвы и Санкт-Петербурга обсуждают создание единой системы оплаты транспорта, объединение двух ресурсов - оплаты парковок и билетной системы.

"Вырастет ли цена за проезд и парковку до московской цены? Все тарифы, цены определяются только местными властями, нашу систему можно гибко настраивать для любых решений. Мы не можем даже рекомендовать цену на те или иные услуги, да и перед нами не стоит такая задача. Самое главное - удобство пользования для всех пассажиров и водителей и, особенно, для местных жителей", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он пояснил, что поводом для объединения систем стал запрос именно со стороны жителей городов на создание комфортной среды для пассажиров общественного и личного транспорта. "Так как у нас все готово и прошло многолетнюю проверку, мы предлагаем Санкт-Петербургу взять наше решение, - это сэкономит им большое количество бюджетных средств [не нужно вкладываться в разработку новых продуктов или адаптацию существующих] и времени [на интеграцию может уйти всего около месяца-двух], а также облегчит жизнь жителям двух мегаполисов", - сказал заммэра.

Он добавил, что на данный момент в системе московского парковочного пространства зарегистрированы более 320 тыс. автомобилей с номерами Санкт-Петербурга. По его словам, ранее власти Санкт-Петербурга озвучили ряд вопросов, которые в Москве были решены много лет назад: защищенный канал связи с МВД РФ, гибкие настройки для оплаты, объединенная в одно решение система выдачи резидентных разрешений для местных жителей. По словам Ликсутова, с похожими проблемами сталкиваются и другие города.

"Московская система же создана таким образом, что все операции проводятся в онлайне, есть удобная поминутная тарификация, в общем, много упрощающих жизнь функций системы, которые облегчат жизнь каждому", - отметил заммэра.

Парковки Москвы

"Буквально на прошлой неделе мы внедрили новые функции [в приложении "Парковки Москвы"]: поиск парковочных мест для инвалидов и возможность обжаловать штрафы. Наша поминутная оплата за парковку, возможность внести изменения в номер при ошибке и порядок выдачи резидентных разрешений для местных жителей - такого нет у большинства подобных решений в мире", - сказал заммэра.

Ликсутов уточнил, что всего приложением "Парковки Москвы" пользуются 2,7 млн человек, и с его помощью совершаются 89% платежей за парковку. Ранее столичная система парковок получила международную премию TomTom за качество организации платного парковочного пространства.

"При использовании единой системы оплаты парковок и огромном потоке передвигающихся автомобилей между нашими городами автомобилисту не нужно открывать отдельный парковочный счет в каждом городе или скачивать отдельное приложение. За 2019 год 7,6 млн человек использовали автомобиль для поездок между Москвой и Санкт-Петербургом", - отметил Ликсутов.