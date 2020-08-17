Выпускники театральной школы Табакова в Москве получат дипломы о высшем образовании

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Студенты, поступившие в Театральную школу Олега Табакова в 2020 году, после окончания обучения получат дипломы о высшем образовании. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Ученики этого набора уже идут по программе, интегрированной с программой высшего образования. Они получат дипломы о высшем образовании и смогут себя реализовывать гораздо раньше, чем из других учебных заведений", - сказал Кибовский. По его словам, обучение начнется с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Театральной школе Олега Табакова присвоили статус высшего учебного заведения в соответствии с постановлением правительства. На базе колледжа был введен эксперимент по внедрению образовательных программ высшего образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования. Срок обучения составит пять лет. Студенты по окончании школы смогут получить диплом о высшем профессиональном образовании по специальности "Актерское искусство".

Театральная школа-пансион для обучения актерскому искусству, о которой мечтал Олег Табаков, открылась в 2009 году.